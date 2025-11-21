Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kevin Spacey. Reuters

Kevin Spacey dice que está «sin hogar» y espera que Tarantino o Scorsese lo rescaten de su exilio en Hollywood

«Vivo en hoteles, en Airbnbs, voy allí donde está el trabajo», sostiene el actor

EP

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El dos veces ganador del Oscar, Kevin Spacey, ha confesado que no tiene hogar y que vive en hoteles. Además, asegura que su veto en ... la industria hollywoodiense, derivado de las múltiples acusaciones por agresión sexual interpuestas contra él por varios hombres, se acabaría si algún director de peso como Quentin Tarantino o Martin Scorsese le llamasen.

