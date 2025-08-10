Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cantante mallorquín Jaume Anglada Efe

Jaume Anglada, «más estable» aunque sigue «grave» y permanecerá en la UCI

El cantante resultó este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:21

El cantante mallorquín Jaume Anglada está este domingo «más estable» aunque sigue «grave», y permanecerá el la UCI del Hospital Universitario Son Espases, donde ... se encuentra ingresado desde que este viernes resultara herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro en Palma.

