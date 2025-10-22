Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales, expareja de Kiko Rivera EFE

Irene Rosales desmiente los rumores de infidelidad tras ver la luz sus románticas fotografías con su nuevo acompañante

La sevillana ha hecho un repaso a su vida junto a Kiko Rivera y ha explicado los motivos de su separación

Joaquina Dueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Las imágenes de Irene Rosales con su nueva pareja mes y medio después de anunciar su separación de Kiko Rivera y que se les hubiera ... visto juntos antes de que trascendiera la noticia de su ruptura sembraron la duda sobre la sevillana que ha querido dejar claro en una entrevista concedida en exclusiva para la revista 'Semana' que nunca ha sido desleal a Kiko. Se decía que el Dj estaba calendario en mano intentando cuadrar las fechas, pero Irene ha sido rotunda: «Nunca le he sido infiel en estos once años», ha subrayado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  7. 7 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Irene Rosales desmiente los rumores de infidelidad tras ver la luz sus románticas fotografías con su nuevo acompañante

Irene Rosales desmiente los rumores de infidelidad tras ver la luz sus románticas fotografías con su nuevo acompañante