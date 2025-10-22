Irene Rosales desmiente los rumores de infidelidad tras ver la luz sus románticas fotografías con su nuevo acompañante

Las imágenes de Irene Rosales con su nueva pareja mes y medio después de anunciar su separación de Kiko Rivera y que se les hubiera ... visto juntos antes de que trascendiera la noticia de su ruptura sembraron la duda sobre la sevillana que ha querido dejar claro en una entrevista concedida en exclusiva para la revista 'Semana' que nunca ha sido desleal a Kiko. Se decía que el Dj estaba calendario en mano intentando cuadrar las fechas, pero Irene ha sido rotunda: «Nunca le he sido infiel en estos once años», ha subrayado.

Se reconoce feliz en esta nueva etapa de su vida y ha hecho un repaso de su relación con su exmarido y padre de sus hijas sin dejar nada atrás, ni siquiera a la que hasta hace poco era su suegra, Isabel Pantoja. Sobre las fechas de su separación, Irene ha explicado que ella y Kiko se sentaron a sopesar su situación después de sus vacaciones en Menorca, de donde llegaron a mediados de agosto. Fue durante esos días cuando constataron que había un distanciamiento entre ellos que iba más allá a las separaciones por el trabajo del DJ. «Nos fuimos dando cuenta de que no pasábamos tiempo juntos y decidimos que no nos queríamos conformar con ser solo familia», ha señalado, desmintiendo que antes de la comunión de su hija en el mes de mayo tuvieran problemas.

Irene ha expresado que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo y que nada han tenido que ver las pasadas adicciones y la infidelidad confesa del hermano de Isa Pantoja. «Desde el principio, yo me creí que podía con todo, que era capaz de solventar todos los problemas y ese fue mi error. Fue mi culpa 100% querer hacerlo todo y asumir que todo dependía de mí», ha explicado. Una actitud que la llevó a ser en muchas ocasiones más madre que esposa.

A pesar de todos los baches que han atravesado por las andanzas del Dj y por sus problemas de salud, Irene reconoce que el peor momento de su matrimonio fue «sin duda», cuando falleció su madre. Por entonces comenzaron también los problemas de Kiko con la suya y la sevillana se vio desbordada. «Estábamos los dos fatal, tuve que ponerme en manos de un profesional porque la situación me superaba», ha dicho.

Tras su separación no ha recibido llamada alguna de su exsuegra, Isabel Pantoja, de quien se comenta que no tiene en demasiada estima a la que ha sido su nuera. Sin embargo, para Irene no supone un problema. «Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que la madre de Kiko no esté presente», ha relatado. Tampoco ha tenido contacto alguno con Isa Pantoja, de quien lleva tiempo distanciada. Quienes sí han hablado con ella han sido Anabel y Cayetano Rivera.

De momento, la relación con su exmarido es fluida, de hecho, ha contado que hablan todos los días y, aunque no tienen nada firmado, sí que han aclarado los términos para la convivencia con la flexibilidad que el trabajo de Kiko requiere.

Sobre Guillermo, su nuevo acompañante, no quiere etiquetas. «Todavía nos estamos conociendo. No hay por qué etiquetar las cosas y menos desde tan pronto», ha asegurado. Y sobre los supuestos devaneos del empresario con otras mujeres, también lo tiene claro: «Nosotros hemos tenido una amistad y ahora somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo», ha zanjado.