Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Arias llega, en la Audiencia de San Fernando de Henares EP

Imanol Arias, ilusionado con su nueva novia, una abogada argentina

La pareja, que se conoció el año pasado en el país austral, convive actualmente en Madrid

Joaquina Dueñas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:13

Comenta

En los últimos años, Imanol Arias ha encabezado titulares a cuenta del caso Nummaria, una investigación por una presunta trama de evasión fiscal que se ... saldó con la condena a 80 años de prisión al asesor Fernando Peña; la absolución de Ana Duato; y la pena de dos años y dos meses, previo acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, para el actor. Un mal trago que ya ha dejado atrás de la mano de su nueva pareja, Nélida Inés Grajales, una abogada argentina a la que conoció el año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Imanol Arias, ilusionado con su nueva novia, una abogada argentina

Imanol Arias, ilusionado con su nueva novia, una abogada argentina