Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hijo de María Jiménez, Alejandro Sancho EP

El hijo de María Jiménez vende las joyas de su madre

Un total de 14 complementos están disponibles para comprar con un precio que va desde los 15 hasta los 90 euros

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:23

El 7 de septiembre de 2023 fallecía María Jiménez y dejaba tras de sí no solo un legado eterno en la historia de la música, ... sino también numerosos objetos personales sobre los que ahora, dos años después, su hijo ha tomado la decisión de ponerlos a la venta. Alejandro Sancho, el hijo que la artista tuvo con Pepe Sancho, ha puesto a disposición del público once collares y una pulsera de la popular cantante con precios que van desde los 15 hasta los 90 euros de los que ya solo quedan cinco piezas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El hijo de María Jiménez vende las joyas de su madre

El hijo de María Jiménez vende las joyas de su madre