Genoveva Casanova pone tierra de por medio antes de la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo

La mexicana ha viajado a su tierra natal después de que el pasado lunes arrancara el juicio contra la revista 'Lecturas'

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:10

Genoveva Casanova ha viajado a México apenas unos días antes de la boda de su exmarido y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, ... que contraerá matrimonio el próximo 4 de octubre con Bárbara Mirjan. La mexicana se ha marchado a su tierra natal donde podrá esquivar las preguntas sobre el hijo de la duquesa de Alba al tiempo que deja atrás el juicio contra la revista 'Lecturas' que comenzó el lunes pasado. Un litigio por la publicación de las fotografías de Genoveva paseando por Madrid junto a el actual rey Federico X, cuando todavía era príncipe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

