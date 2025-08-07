Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gabriella Guilén posa en el photocall de Ingancia sin Fronteras en Marbella. Instagram

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne está «viendo más» a su hijo

La madre del hijo menor del cantante habla de «relación cordial» y explica que «todo se va asentando»

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:00

Gabriela Guillén ha visitado Marbella donde ha asistido a la cena solidaria de Infancia sin Fronteras. Allí ha reaparecido ante los medios y ha subrayado ... que tiene «una relación cordial» con Bertín Osborne, el padre de su hijo, después de las diferencias que vivieron durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. «Es lo que debería de ser por el peque. Yo creo que todo se va asentando un poco», ha explicado. En este sentido, ha confirmado que «él está en contacto» con el niño y «le está viendo más».

