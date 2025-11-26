Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chiara Ferragni en el photocall de la cena previa a los Premios Goya. EP

La fiscalía de Milán pide pena de prisión para Chiara Ferragni por el 'Pandorogate'

La influencer italiana está acusada de un presunto delito de estafa agravada

Joaquina Dueñas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

La fiscalía de Milán ha solicitado un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni en el juicio por el caso conocido como 'Pandorogate'. ... La influencer italiana está acusada por un presunto delito de estafa agravada que habría cometido entre 2021 y 2022, cuando protagonizó una serie de campañas de publicidad de pandoros de la marca Balocco y de huevos de Pascua de Dolci Preziosi con fines benéficos que resultaron no ser tales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella
  10. 10 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La fiscalía de Milán pide pena de prisión para Chiara Ferragni por el 'Pandorogate'

La fiscalía de Milán pide pena de prisión para Chiara Ferragni por el &#039;Pandorogate&#039;