Julio Iglesias. RC

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

Fernán Martínez ha asegurado que el cantante no quiere fotos ni espejos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:26

Hace unos días, el exmánager de Julio Iglesias, Fernán Martínez, desvelaba que los problemas de movilidad del cantante internacional no se habían debido a un ... accidente de tráfico, sino a «un tumor en la quinta vértebra». Ahora, ha vuelto a participar en el programa 'El tiempo justo' para hacer nuevas revelaciones sobre la personalidad del artista y su día a día. «No deja entrar celulares, no quiere fotos, no quiere espejos… Julio tiene un miedo enorme a que lo ridiculicen, a que lo caricaturicen. Es muy inseguro, teme que le quiten la novia, que le compren propiedades al lado para hacer negocio… desconfía de todo y de todos. Es muy gallego en eso», ha afirmado.

