Eva González. RC

Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

El entorno de la presentadora asegura que se trata solo de «un amigo especial»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:57

Comenta

Hace tres años que Eva González y Cayetano Rivera dieron por finiquitado su matrimonio. Desde entonces, a ella no se le ha conocido pareja alguna. ... De hecho, tampoco ha mostrado interés en volver a enamorarse y en más de una ocasión ha alabado las bondades de la soltería. Sin embargo, la Miss España de 2003 ha acaparado todas las miradas este miércoles tras la publicación en la revista Lecturas de unas imágenes en las que se la ve paseando junto a un hombre moreno por las calles de Sevilla.

