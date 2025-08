«Eugenia de Montijo fue la primera gran 'influencer' global»

«Desde el primer trazo de kohl en los ojos de Cleopatra hasta las Converse desgastadas de Zendaya, la historia del estilo es también la ... historia de la humanidad». Son las primeras líneas escritas por la experta en moda Erea Louro en su libro sobre veinte mujeres que, más allá de ser iconos de estilo, son figuras que usan o «han usado la moda como una herramienta de expresión, incluso de transformación. Mujeres que -destaca la escritora, más allá de las tendencias, han contado algo sobre sí mismas y sobre su época a través de lo que llevaban puesto».

'Iconos de estilo. De Cleopatra a Zendaya' (Plaza y Janés) es un homenaje a veinte féminas a través de las cuales «podemos hacer una especie de recorrido visual por las principales etapas: desde la exuberancia del Antiguo Egipto hasta la estética líquida y cambiante de hoy», explica Louro a este periódico. Entre los mitos vivos están Brigitte Bardot, Twiggy, Bianca Jagger, Gloria Steinem, Madonna, Kate Moss, Alexa Chung y la «representante del futuro», Zendaya, «versátil, consciente, fluida y sin etiquetas».

Otras ya no están entre nosotros, como Cleopatra, la emperatriz Teodora, María Antonieta, Eugenia de Montijo, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Lady Di y Carolyn Bessette, que «inventó el lujo silencioso». Entre figuras tan reconocidas, sorprenden nombres como Cléo de Mérode o Louise Brooks, que, como tantas otras mujeres, «han quedado relegadas porque su contribución se ha leído desde una mirada muy superficial e injusta. A Cléo de Mérode, por ejemplo, se la redujo a su belleza, cuando en realidad fue una figura clave en el nacimiento de la cultura visual moderna. Y Louise Brooks, más allá de ser un ícono del cine mudo, fue una mujer rebelde y adelantada a su tiempo (por eso Hollywood la vetó), con un estilo que sigue siendo referencia un siglo después».

«Muchas veces, cuando una mujer ha construido su imagen con libertad o ha desafiado ciertos códigos, se la ha encasillado o directamente borrado. Mi intención -relata- con el libro también era esa: rescatar nombres que merecen volver a la conversación y ocupar el lugar que les corresponde en la historia del estilo».

Además de sorprender gratamente con la historia de mujeres no tan populares, Erea Louro descubre detalles que van mucho más allá de la imagen que tenemos de estas figuras. «Por ejemplo, no sabía que Jackie Kennedy repetía looks a propósito, para no alimentar la obsesión de la prensa con su vestuario. Me pareció muy moderno, incluso hoy. También me sorprendió saber que Audrey Hepburn participaba activamente en el diseño de su ropa con Givenchy: no era solo una musa pasiva, sino que formaban un tándem creativo real».

Tras desnudar a los iconos, si tuviese que elegir solo a tres, la autora no tiene dudas: «Mis favoritas son Carolyn Bessette, porque con muy pocas piezas creó un lenguaje minimalista que sigue vigente treinta años después; Gloria Steinem, porque se convirtió en un icono sin buscarlo y nos demostró que la vestimenta también puede usarse para reforzar mensajes políticos y alejarse de la parte más frívola; y Eugenia de Montijo, porque fue la primera gran 'influencer' global antes de que existiera el concepto… y además, es española».