Enrique Iglesias en una entrevista de 2003. EFE

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

La pareja confirma que Anna está embarazada y ya ha alcanzado el ecuador de la gestación; los mellizos Lucy y Nicolás (7) y Mary (5) pronto tendrán un nuevo hermanito o hermanita.

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:28

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando su cuarto hijo, según ha confirmado ¡HOLA! a través de fuentes cercanas y fiables. La noticia llega tras ... meses de especulación, alimentada por imágenes veraniegas de Anna con vestimenta holgada durante sus salidas cotidianas, especialmente en Miami, donde la pareja reside. Estas instantáneas reavivaron los rumores, que hoy se ratifican en una feliz noticia para la familia. Fuentes del entorno aseguran que Anna ya ha llegado al ecuador del embarazo y que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado de salud. La pareja, fiel a su estilo reservado, no ha hecho un anuncio público formal.

