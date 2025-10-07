Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duro reproche de Belén Esteban a Toñi Moreno

«Que sea la última vez que digas que has visto a Jesulín con todos sus hijos», ha exigido la madrileña

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 13:39

Después del paso de Jesulín de Ubrique por el programa 'Gene maravillosa' conducido por Toñi Moreno en Canal Sur con motivo de su emisión número ... 200, Belén Esteban ha querido aclarar algunos de los comentarios que hicieron durante el espacio y ha dedicado un duro reproche a la presentadora andaluza. «Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo íntimos amigos que también son amigos. Salen con ellos a comer y hacen planes. El Turronero y más gente. Te lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero es que no puedo más», comenzó.

