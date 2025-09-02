Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristina Pedroche posa en sus redes sociales con los juguetes de sus hijos. Instagram

Cristina Pedroche regresa a las redes tras su maternidad: «Este tiempo me ha venido muy bien»

La presentadora reaparece en Instagram después de semanas de silencio y comparte cómo vive su nueva etapa como madre de dos hijos.

Miguel G. Casallo

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:50

Cristina Pedroche ha reaparecido en Instagram tras varias semanas de ausencia y lo ha hecho con un mensaje cargado de sinceridad. «Claro que iba a ... volver. Hay Pedroche para rato», escribe la presentadora al inicio de una publicación en la que explica cómo ha afrontado el posparto tras el nacimiento de su segundo hijo, Isai.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

