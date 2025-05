Cristina Pedroche desmiente los rumores de crisis con David Muñoz

Joaquina Dueñas Miércoles, 28 de mayo 2025, 13:14 Comenta Compartir

Cristina Pedroche ha decidido aclarar cómo está su relación con su marido, David Muñoz, con un posado y una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!. La presentadora ha calificado de «ridículos» los rumores de crisis matrimonial desatados cuando se trasladó a la vivienda de sus padres en el madrileño barrio de Vallecas. «Cuando empezaron a inventarse esa supuesta crisis, me pareció absurdo. Mis padres viven en una casa pequeña en Vallecas, así que no podíamos vivir todos juntos ahí. Por eso era mucho más cómodo para mí y para la niña, y también por la ayuda que recibo, que yo estuviera con ellos y Dabiz se quedara en el hotel donde está DiverXO. Pero él venía todos los días por la mañana, al mediodía y por la tarde a vernos a ambas. Solo con eso ya deberían entender que no hay ningún problema entre nosotros», ha explicado.

«Yo sé que todo es falso y que estamos bien, por tanto, que sigan diciendo lo que quieran», ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que «vivimos en una sociedad donde es tan fácil difundir mentiras y cuestionarlo todo, donde todo vale por el clickbait y para generar visitas». En este sentido, ha recordado que «en otras ocasiones, cuando se han inventado tonterías, siempre he salido rápido a desmentirlas. Pero esta vez pensé: '¡Qué tontería!' Es algo que simplemente se han sacado de la nada y, encima, tengo que ser yo la que lo desmienta. Sobre todo cuando sabían que me estaba mudando». Por eso, optó por no pronunciarse y seguir con su día a día hasta ahora, cuando ha elegido a la revista ¡Hola! para ofrecer su versión.

