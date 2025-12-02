Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Almoguera EP

El clan Campos en vilo: José María Almoguera tiene que pasar por quirófano

El hijo de Carmen Borrego tendrá que operarse para cambiar el marcapasos que lleva desde hace años

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

La familia Campos acaba de llevarse un disgusto al conocer que José María Almoguera tendrá que pasar por quirófano más pronto que tarde. Ha sido ... Leticia Requejo quien ha informado en el programa 'El tiempo justo' de Telecinco que al hijo de Carmen Borrego le está fallando el marcapasos. «Presenta anomalías, motivo por el cual, la semana pasada, José María Almoguera recibió una llamada de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que controla su enfermedad, informándole de que era urgente reemplazar el marcapasos y que debía ser intervenido lo antes posible», ha explicado.

