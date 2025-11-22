Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, duquesa de Alba. EFE

Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba

Homenaje ·

Cayetano Martínez de Irujo prepara ya los actos para conmemorar en marzo los cien años del nacimiento de madre, Cayetana Fitz-James Stuart

Joaquina Dueñas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

El pasado jueves 20 de noviembre se cumplieron once años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, un aniversario que su círculo más cercano vivió ... con la mirada puesta en el próximo 28 de marzo de 2026, cuando la duquesa de Alba habría cumplido 100 años. Su hijo Cayetano Martínez de Irujo, quien siempre ha tenido una especial conexión con su madre, está ya coordinando los actos en su honor que incluyen cine, flamenco y exposiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  10. 10

    El Málaga denuncia al Oviedo por falsear un dossier con datos del club para un acuerdo comercial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba

Cine y flamenco en el centenario de la duquesa de Alba