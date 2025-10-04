Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. RC

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, a punto de darse el 'sí, quiero'

Oficiará la ceremonia Ignacio Sánchez-Dalp, quien también casó a la duquesa de Alba con Alfonso Díez y al propio Cayetano con su primera mujer y madre de sus dos hijos, Genoveva Casanova

María Moreno

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:01

Faltan pocas horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el 'Sí, quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, ... de Sevilla. Oficiará la ceremonia Ignacio Sánchez-Dalp, quien también casó a la duquesa de Alba con Alfonso Díez y al propio Cayetano con su primera mujer y madre de sus dos hijos, Genoveva Casanova. El matrimonio consiguió la nulidad tras su separación, razón por la que el hijo de Cayetana de Alba puede volver a casarse por la Iglesia, con su hija Amina como madrina.

