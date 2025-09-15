Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mar Flores.

Carlo Costanzia prepara una demanda contra Mar Flores por sus memorias

La exmodelo ha relatado el momento en el que el padre de su primogénito decidió marcharse con él a Italia

Joaquina Dueñas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:12

Si Mar Flores esperaba que sus memorias hicieran honor a su título, 'Mar en calma', nada más lejos de la realidad. La colaboradora de televisión ... ha regresado a la escena pública después de verano abriendo varios frentes con su ex, como Cayetano Martínez de Irujo, que, aunque no ha querido dar su opinión sobre el libro, ha dejado claro que «es una chica que miente tanto y que inventa tanto, que nunca sabes». Pero quizás la consecuencia más relevante es la reacción de Carlo Costanzia di Costiglionle, padre del primogénito de la exmodelo, que ya se ha reunido con sus abogados para contestar a través de una demanda.

