Kiko Rivera EP

Calma tensa en el clan Pantoja tras las declaraciones de Kiko Rivera en su vuelta a televisión

Isabel Pantoja, que no ha visto la entrevista, ha prohibido que le cuenten su contenido: «Ojalá que a él no le hagan lo mismo sus hijos»

Joaquina Dueñas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

«Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar ... de mi vida privada», así rezaba el comunicado de Kiko Rivera con el que confirmaba su separación de Irene Rosales después de once años juntos y dos hijas en común. Sin embargo, su silencio ha durado lo que ha tardado en ver a su mujer proclamar su amor por su nueva pareja a los cuatro vientos. El dj visitó el plató de '¡De viernes!' donde se despachó con una serie de duras declaraciones que, de momento, han provocado una calma tensa en su entorno.

