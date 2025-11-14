Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actriz Tilda Swinton en el Calendario Pirelli 2026. EFE

El calendario Pirelli 2026 celebra la conexión humana con la naturaleza con un reparto de lujo

Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline Christie y Venus Williams protagonizan una edición que apuesta por la sensualidad, la madurez y el diálogo artístico con los elementos

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

El Calendario Pirelli 2026 ya tiene protagonistas. La 52ª edición del emblemático proyecto visual reúne a figuras tan reconocidas como Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline ... Christie y la estrella del tenis Venus Williams en una propuesta que explora cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza. Al frente del concepto está el fotógrafo noruego Solve Sundsbo, que apuesta por una mirada artística, íntima y profundamente sensorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  4. 4 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  5. 5 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  6. 6 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  7. 7 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  8. 8 La borrasca Claudia ya deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  9. 9 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  10. 10 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El calendario Pirelli 2026 celebra la conexión humana con la naturaleza con un reparto de lujo

El calendario Pirelli 2026 celebra la conexión humana con la naturaleza con un reparto de lujo