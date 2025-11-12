Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bertín Osborne EP

Bertín posa por sorpresa con todos sus hijos mayores junto a su exmujer, Fabiola Martínez

La Fundación Kike Osborne celebra la tercera edición de sus premios con la presencia de prácticamente todos los hijos del cantante

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Este martes se ha celebrado la tercera edición de los Premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne. Una cita que reunió Fabiola Martínez y ... a sus hijos, Kike y Carlos, con sus hermanas, las hijas mayores de Bertín Osborne, Alejandra, Eugenia y Claudia, acompañadas por Ana Cristina Portillo, hermana por parte de madre. Una estampa familiar que parecía que iba a quedar incompleta cuando la anfitriona explicaba a los medios de comunicación que el cantante y presentador no podía asistir porque estaba grabando en Sevilla. Sin embargo, para sorpresa de todos, unos minutos después, Bertín hacía su aparición y posaba con los suyos sonriente, proyectando una clara estampa de unión familiar.

