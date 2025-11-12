Bertín posa por sorpresa con todos sus hijos mayores junto a su exmujer, Fabiola Martínez

Este martes se ha celebrado la tercera edición de los Premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne. Una cita que reunió Fabiola Martínez y ... a sus hijos, Kike y Carlos, con sus hermanas, las hijas mayores de Bertín Osborne, Alejandra, Eugenia y Claudia, acompañadas por Ana Cristina Portillo, hermana por parte de madre. Una estampa familiar que parecía que iba a quedar incompleta cuando la anfitriona explicaba a los medios de comunicación que el cantante y presentador no podía asistir porque estaba grabando en Sevilla. Sin embargo, para sorpresa de todos, unos minutos después, Bertín hacía su aparición y posaba con los suyos sonriente, proyectando una clara estampa de unión familiar.

A pesar de las polémicas que han rodeado al cantante en los últimos años a cuenta de su postura al conocer que iba a tener otro hijo fruto de su idilio con Graciela Guillén y de la distancia que ha mantenido con el menor después de su nacimiento hasta hace pocos meses, sus hijas y su exmujer han mantenido públicamente una postura prudente, evitando entrar en polémica alguna y mostrando apoyo incondicional a la vez que seriedad ante un asunto complejo.

Así lo hizo Fabiola cuando le preguntaron: «Hoy hemos visto a todas las hermanas de Kike apoyándolo. ¿Te gustaría en un futuro también que el hijo de Bertín con Gabriela Gillén estuviera cuando sea más mayor?». «Es muy pequeñito todavía. Tienen que pasar muchos años, no sabemos, ya veremos», contestó, zanjando el asunto dando las gracias.

El resultado, una fotografía que muestra la unidad de la familia para las causas importantes, como lo es la labor de la fundación promovida por Fabiola y Bertín tras el nacimiento de su hijo Kike, a la que pusieron su nombre cuando este cumplió la mayoría de edad. Su objetivo, ayudar a las familias con un miembro con discapacidad y dar cobertura no solo cuando las personas con discapacidad son menores, sino también durante la edad adulta en la que la dependencia se mantiene igualmente.

Con los Premios Dona2, la entidad busca dar visibilidad al trabajo de creadores de contenido «que inspiran, acompañan y movilizan hacia una sociedad más empática, solidaria y consciente». En total, 16 galardones otorgados a Laura Chimaras, Cisco Garve, Elsa Punset, Miguel Ángel Muñoz, Mario Alonso Puig, Roque Star, Carlos Roca, Mariana de Ugarte, Tamara Gorro, Lucía Machota, PauPautista, Riki Rivera, Lucía Galán, Conchita, el grupo musical Hakuna y la fundación MAPFRE, cuya distinción recogió la infanta Elena.

Una infanta Elena que también tuvo que esquivar la polémica en una semana en la que todavía colea el impacto que han generado las memorias de su padre, 'Reconciliación', que, de momento, solo han sido publicadas en Francia. La hija mayor del rey Juan Carlos posó sonriente con un traje de terciopelo marrón y guardó silencio ante el deseo de la prensa de conocer su opinión sobre las confesiones del monarca emérito.

Así, el compromiso con la causa promovida por la Fundación Kike Osborne logró que cundiera la unión y la armonía y quedaran en un segundo plano las controversias del día a día.