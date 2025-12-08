Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

R. C.

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

El presentador ha retomado la idea de hacerse cargo solo de las cuestiones económicas de su hijo menor

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:38

Bertín Osborne ha tomado una decisión sobre la relación presente y futura con su hijo menor, nacido de un breve affaire con Gabriela Guillén. Así ... lo ha revelado Marisa Martín Blázquez en el programa 'Fiesta' en el que colabora cada fin de semana. «Está viendo que ella es muy materialista y no va a mantener una relación paternofilial con el niño, salvo lo estrictamente económico», ha explicado la periodista. El cantante habría cambiado de opinión después de conocer las declaraciones de la madre de su hijo menor en su última entrevista en '¡De Viernes!'.

