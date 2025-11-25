Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Belén Esteban en 2013 junto a su entonces representante, Toño Sanchís Archivo

Belén Esteban, «feliz» tras la condena a Toño Sanchís por apropiación indebida de más de 475.000 euros

La colaboradora celebra que la justicia le haya dado la razón cuando intentaron «pisotear» su dignidad

Joaquina Dueñas

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:49

Belén Esteban está de enhorabuena después de que la Audiencia de Madrid haya impuesto a su exrepresentante Toño Sanchís una pena de dos años ... de prisión por apropiación indebida de más de 475.000 euros. «Es un día muy feliz para mí y para mi familia», ha publicado en sus redes sociales. «Quisieron pisotear mi dignidad, pero la justicia me ha dado la razón (otra vez)», ha subrayado en un comunicado en el que también ha agradecido el apoyo de su familia y de todas las personas que han estado a su lado durante estos años dándole «fuerza y cariño».

