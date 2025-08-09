Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Banderas, en la pasada gala de los Goya, en Granada. Afp

Antonio Banderas, el malagueño que conquistó Hollywood, cumple 65 años

El canal TCM celebra este domingo su aniversario con la emisión de 'La casa de los espíritus' y 'Two Much'

I. Cortés

I. Cortés

Madrid

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:34

Aunque este domingo cumple 65 años, a Antonio Banderas no se le ha pasado por la cabeza la idea de jubilarse. Es más, esta semana, ... en una entrevista concedida a la revista '¡Hola!', aseguraba que mantiene «la curiosidad y energía de cuando era un joven soñador» y dejaba claro que «aún le quedan historias por contar». Con motivo de su aniversario, la cadena TCM emitirá ese mismo día, a las 17:35 horas, 'La casa de los espíritus', basada en la novela de Isabel Allende y dirigida por el danés Bille August, y, a luego a las 20:00 horas, 'Two Much', la comedia rodada en Estados Unidos por Fernando Trueba donde el malagueño conoció a Melanie Griffith con quien se casó en 1996, tuvo a Stella, su única hija, y de quien se divorció en 2014.

