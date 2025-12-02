Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro y Mayeli, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

La joven ha emitido un comunicado sobre su situación actual

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:31

Comenta

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' se ha visto sacudida por un auténtico terremoto durante la hoguera de las consecuencias. Después de ... días de rumores, la participante Mayeli ha confirmado que está embarazada, algo que había mantenido en secreto hasta el último momento. La confesión llegó después de que su pareja, Álvaro, anunciara sin previo aviso que iban a ser padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  7. 7 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en &#039;La isla de las tentaciones&#039;