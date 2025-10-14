Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alessandro Lequio reacciona a las acusaciones de Antonia Dell'Atte: «He derivado sus afirmaciones a mi abogado»

El tertuliano dice que ha llevado a la Justicia las declaraciones de la exmodelo sobre el supuesto maltrato que sufrió durante su matrimonio

Joaquina Dueñas

Martes, 14 de octubre 2025, 14:01

Comenta

Las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', han desatado una tempestad en torno a Alessandro Lequio que ve cómo sus devaneos de los 90 ... vuelven a estar de actualidad. Además de la estratagema del conde italiano para romper la relación de Mar con Fernando Fernández Tapias que él mismo ha confesado, en las últimas semanas hemos conocido el testimonio de Sonia Moldes sobre su romance. «Una de tantas» o «un tutti frutti», ha dicho él sobre aquel noviazgo que habría compaginado con otras mujeres a las que hacía promesas de amor eterno. Todo quedaría en una anécdota de más o menos gusto si no fuera por las declaraciones de Antonia Dell'Atte, que ha recordado la denuncia de «malos tratos» que puso en 1991 al padre de su hijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  2. 2

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  3. 3

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  4. 4 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  5. 5 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alessandro Lequio reacciona a las acusaciones de Antonia Dell'Atte: «He derivado sus afirmaciones a mi abogado»

Alessandro Lequio reacciona a las acusaciones de Antonia Dell&#039;Atte: «He derivado sus afirmaciones a mi abogado»