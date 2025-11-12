Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luz Casal, en un concierto en Málaga. Hugo Cortés. Archivo

Luz Casal ofrecerá el concierto declausura del Festival de Málaga 2026

La cantante cerrará el certamen el 15 de marzo con un espectáculo que formará parte de su gira 'Me voy a permitir'

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La cantante Luz Casal regresa al Teatro Cervantes de Málaga para ofrecer el concierto de clausura del 29 Festival de Cine de Málaga el próximo ... 15 de marzo. Este concierto forma parte de la gira del nuevo disco de Luz Casal, 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo. Se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada.

