Gala de clausura del Festival de Málaga: del anuncio de chicles de Mario Casas a la película de una actriz sorda malagueña

Paco Griñán Málaga Domingo, 23 de marzo 2025, 00:09

El Festival de Málaga se cerró este sábado a lo grande. Con aplausos sonoros, pero también palmas silenciosas con las manos para reconocer el triunfo de 'Sorda', la película de Eva Libertad que ganó la Biznaga de Oro a la mejor película española y cuyo reparto encabeza su hermana, Miriam Garlo, también premiada. Ellas protagonizaron algunos de los momentos de la noche, junto a los hermanos Cervantes, Álvaro y Ángela, galardonadas los dos por sus diferentes películas, que se intercambiaron besos y también un reproche familiar.

Ampliar Salva Reina y Elena Sánchez, presentadores de la gala de clausura. Hugo Cortés

La ceremonia, que fue emitida en directo por La 2 de TVE, tuvo acento malagueño, con la presencia de Salva Reina, conductor de la entrega de premios junto a Elena Sánchez. Una amena gala que comenzó con un homenaje a Chiquito de la Calzada y contó con una versión muy personal y pegadiza que El Kanda hizo de 'Pasa la vida'. Un momento para recordar como la apertura de la gala con una exquisita interpretación de 'La bien pagá' que bordó la cordobesa María José Llergo. También estuvo al quite el pianista José Carra que en directo acompañó la emociones de los que iban recibiendo los premios poniendo banda sonora a sus palabras.

Ampliar Foto de familia de los premiados de esta 28 edición, al concluir la gala. Hugo Cortés

Cercano y conmovedor fue el discurso de Miriam Garlo, que denunció las dificultades de las personas sordas y animó a «seguir luchando para poder derribar las barreras de comunicación y conseguir la libertad y autonomía que necesitamos». Así, dedicó su Biznaga a la mejor actriz a los «compañeros actores y actrices que intentan abrirse un hueco en el mundo del cine y el teatro». Una reivindicación que amplió su hermana, la directora Eva Libertad, al poner sobre el escenario el caso de la actriz, escritora y guionista sorda malagueña Margot Navas, a la que conoció hace unos días y que «lleva años intentando financiar su propia película». Por ello, compartió su Biznaga de Oro con ella y pidió para su proyecto y el de las personas sordas las mismas oportunidades «que yo he tenido por ser oyente para llegar hoy aquí».

Ampliar Álvaro Cervantes y Mario Casas, abrazados con el premio compartido al mejor actor. Hugo Cortés

Por su parte, otros dos hermanos, los Cervantes, protagonizaron también un momento destacado de la noche. Álvaro Cervantes, que fue premiado por 'Sorda' y compartió su galardón ex aequo con Mario Casas ('Muy lejos'), recordó sus comienzos con su compañero de galardón, cuando ambos tenían apenas 12 o 13 años, y empezaron haciendo juntos «anuncios de chicles» y soñaban con «rodar una película». El actor le dio también las gracias a su pareja de reparto, Garlo, con el lenguaje de signos y se dirigió a su hermana, Ángela Cervantes, que no puedo evitar emocionarse, cuando aseguró que le dedicaba el premio porque «era la persona que más se alegraba» de que él recibiera la Biznaga, incluso más que la que ella misma iba a recibir a continuación.

Ampliar Ángela Cervantes y Miriam Garlo, cogidas de la mano y con sus premios. Hugo Cortés

Y efectivamente, Ángela le devolvió el cariño a su hermano al recoger el premio de mejor actriz por 'La furia', aunque acompañado de un tirón de orejas familiar ya que se olvidó de citar y brindar el reconocimiento a «nuestro padres, cosa un poco fea, así que la hago yo». La actriz se despidió con un mensaje para las víctimas de violación, tema central de su película, para pedir el apoyo de la sociedad: «Este premio es para las que denuncian, para las que no denuncian, para los que lo hacen al día siguiente o pasado un año o cinco, porque no tendríamos que poner el foco en eso ya que entonces no estamos poniendo el foco en el problema y nos estamos alejando de la posible solución».

Ampliar El quipo de 'Sorda', con la brillante Biznaga de Oro. Hugo Cortés

En la gala también hubo reivindicaciones contra los desahucios por parte de Belén Funes, ganadora de la mejor dirección y guion por 'Los tortuga', mientras que Mario Casas recordó lo importante del Festival de Málaga para su carrera ya que lo premió hace más de una década con 'La mula' y ahora lo ha vuelto a hacer con un papel de madurez en 'Muy lejos'. El fin de fiesta lo puso la charanga los Mihita, acostumbrados a animar los partidos del Unicaja, y que ayer levantó al público del patio de butacas a golpe de trompeta y tambor.