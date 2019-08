Rosario llena el auditorio a ritmo de flamenco y rumba Rosario, durante un momento de su actuación. / Eduardo Nieto El cantante Dani Márquez fue el encargado de abrir el espectáculo con un repertorio muy variado ANDRÉS SAMPER Martes, 20 agosto 2019, 10:32

El auditorio municipal acogió de nuevo diferentes conciertos en esta feria de Málaga. Al igual que noches anteriores, el inicio estuvo marcado a ritmo de castañuelas con la muestra de bailes malagueños y flamencos. Acto seguido, el protagonista fue el cantante malagueño Dani Márquez. El ex componente de 'La banda del gazpacho' inició hace poco tiempo su carrera en solitario como cantante, y no quiso perder la oportunidad de deleitar al público de su ciudad con su extraordinaria voz. «Hace poco tiempo era yo el que estaba ahí, en esa grada. No sabéis el sentimiento que tengo por cantar aquí», afirmó durante el concierto. El artista interpretó temas conocidos como 'Lo que tú quieras soy'', de Antonio Orozco, además de algunos propios, todos ellos muy aplaudidos por un auditorio que se fue llenando poco a poco.

Pero no fue hasta las 23:30 horas cuando el público aclamó a la estrella de la noche. Rosario saltó al escenario entre gritos y aplausos de un auditorio prácticamente lleno y comenzó de manera frenética su actuación repleta de bailes. «Hace tiempo que no vengo por aquí, he vivido muchas noches de gloria en esta ciudad, y esta va a ser otra más», aseguró la cantante nada más iniciar el concierto. La madrileña visitó hace tan solo dos semanas Estepona, pero le quedaba pendiente la visita a la capital y no quiso faltar en esta feria.

Su voz resonaba en un auditorio que se animaba por momentos canción tras canción. Empezó su repertorio con los temas 'Sin darme cuenta', al ritmo de las palmas; 'Por un beso tuyo' o 'Yo me niego'. «Mi mejor regalo sois vosotros, estar aquí cantando y bailando para todos vosotros», afirmó antes de interpretar 'Gloria a ti', dedicada a los suyos y, en esa ocasión, a toda Málaga. Llegó el momento de la rumba, y fue el turno de 'Al son del tambor', que puso a todo el público a bailar y cantar.

El malagueño Dani Márquez. / Eduardo Nieto

Rosario no dejó de animar entre canción y canción a un auditorio que se entregaba más por momentos. «Esta canción forma parte de mi vida, parte de mí, y no puedo dejar de cantarla», dijo antes de interpretar 'Te quiero, te quiero'. «Esta es la canción que más me identifica y la primera que yo escribí sola. Con ella yo toco el cielo con las manos», declaró antes de cantar su famoso tema 'Qué bonito', canción dedicada a su hermano Antonio tras fallecer. A ritmo de guitarra española sonó 'Cómo quieres que te quiera', con un público que hizo de coro a la cantante madrileña a ritmo de flamenco, y tras un espectacular solo de bajo sonó 'Estoy aquí', mostrando su lado más rockero y con la que presentó a la banda que le acompañaba.

'Mi son' fue el siguiente tema con el que Rosario levantó los corazones del público, momento tras el cual el baile se apoderó de todo el auditorio al sonar 'Meneito'. «Yo sé lo que vosotros queréis, que nos va la marcha a todos», dijo antes de sonar 'Muchas flores', llenando al público de mucha 'marcha'. Ante los gritos de «¡otra!, ¡otra!», Rosario salió de nuevo entre aplausos para cantar 'Sabor, sabor'. «Ya nunca me puedo ir de un escenario sin cantar esta canción, este himno», dijo antes de cerrar un concierto de ensueño con el famoso tema que escribió su hermano, 'No dudaría'. Las luces, la música y la letra de la canción se apoderaron de un auditorio que acabó saltando y rendido ante la actuación de la cantante.