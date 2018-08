Pablo Aranda: «¿Alguna frase que pueda adelantar del pregón? ¡Que viva la feria!» Francis Silva El escritor y articulista es presentado oficialmente como pregonero de las fiestas malagueñas una semana antes de los fuegos inaugurales FERNANDO TORRES Viernes, 3 agosto 2018, 13:43

«Ha sido todo un honor ser elegido pregonero, algo que jamás había imaginado, aunque después me he enterado de que mi padre sí le dijo una vez a mi hermano: este niño llega a pregonero». Con esta primera frase, el escritor y articulista Pablo Aranda ha arrancado este viernes las que serán las primeras risas de su particular inaguración de la Feria de Málaga 2018. Su particular humor, siempre envuelto en timidez poética, ha convertido la presentación oficial de su papel de pregonero en un pequeño anticipo de lo que será su intervención el próximo viernes de los fuegos.

El acto ha estado envuelto en el protocolo que marcan los cánones, presidido por el cartel de este año, obra de Carlos León y por el regidor de Málaga, Francisco de la Torre. «Cuando el alcalde me lo propuso me sentí halagado, y al vértigo que me da cuando estoy en un sitio elevado se suma ahora ahora el de tener que estar a la altura, casi al nivel del mar», ha confesado.

El periodista pregunta: «¿Alguna frase que pueda adelantar?». Aranda responde: «¡Viva la feria!». Los asistentes ríen. «En las distancias cortas funciono mejor porque soy un poco tímido aunque esta presentación me ha servido como calentamiento». Bromas aparte, adelantó que su pregón tendrá «un poco de humor», aunque sin excesos, y para justificar este punto ha explicado su reciente conversación con el poeta Manuel Alcántara: «Me llamó para darme la enhorabuena y me dijo: 'Recuerda que la gracia que se pretende tener perjudica a la gracia que se tiene'».

En cuanto a cómo será su pregón, ha dejado desvelado varios puntos: «Ya lo tengo medio planteado pero aún voy corrigiendo cosas; no quiero empezar amargándole la feria a nadie, ni aguándosela». Acostumbrado a desgarrar la realidad con profundos análisis en las páginas de este periódico, o a situar al lector frente a intensas aventuras y vivencias sentimentales en sus novelas, el escritor se encuentra ahora ante un reto. «Toca abordar el género del pregón, animar a la fiesta sana y a divertirnos como creo que sabemos, esto es una tradición milenaria y podemos acercarnos al lado más culto y sensibilizado de la feria, sin molestar». Su primera aportación a esta filosofía del vive y deja vivir está clara: «Empezaré por no alargarme mucho en mi discurso».

En cuanto a la temática, Aranda hará algunas referencias a sus «ferias más gloriosas», y ha adelantado que será en tono agradecido y «breve». Este último detalle es «importantísimo», ha insistido: «Tengo el honor de inaugurar la feria pero dentro de unos límites, la gente estará allí para ver los fuegos artificiales y escuchar a Efecto Mariposa».

El alcalde ha mostrado su satisfacción con que Pablo Aranda sea el pregonero. «Gracias por prestigiar la Feria de Málaga», ha concluido tras repasar su trayectoria y dar por sentado que hará un pregón «cargado de sentimiento». Aranda fue finalista del VII Premio Primavera con 'La otra ciudad' en el 2003; I Premio Diario SUR de Novela Corta ese mismo año con 'Desprendimiento de rutina'; II Premio Málaga de Novela con 'Ucrania' y II Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga con 'Fede quiere ser pirata'. Actualmente las librerías están repletas de ejemplares de su última novela, 'La distancia'.