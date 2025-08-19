Ningún taxi de fuera de Málaga refuerza el servicio durante la feria pese a haber forma legal

El transporte durante la Feria de Málaga es todo un reto: hay que conciliar los servicios diarios con otros especiales en un contexto de aglomeraciones ... por el elevado número de malagueños y visitantes que quieren disfrutar de los festejos. Y hay puntas muy grandes. Además del esfuerzo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) por ofrecer conexiones directas desde los distritos, otros dos servicios públicos, taxis y VTC, están siempre en el punto de mira. Los primeros por las quejas sobre el número de vehículos disponibles. Los segundos, como funcionan con algoritmo y según demanda, debido al precio final.

Consorcio de Transportes

El Ayuntamiento de Málaga lleva dos años intentando reforzar el servicio de taxi en feria con vehículos de otros municipios. Así se ha planteado en el seno del Consorcio de Transportes porque tiene encaje legal. La acogida en principio es buena por parte de otros municipios, pero, finalmente, nadie tramita la petición, no se sabe si por presiones sectoriales o si hay otro motivo. La prestación de estos servicios incluiría poder operar en Málaga capital durante los días que dura la feria. En todo su territorio, salvo el Aeropuerto, que tiene sus propias normas. Habría una fórmula legal y técnicamente fácil, incluso con acuerdos expresos entre partes.

Fuentes técnicas municipales expresan a SUR una idea clara: faltan claramente taxis para atender a la demanda de una ciudad del tamaño de Málaga. Y admiten que existen temporadas valle, pero, a continuación, explican con lógica aplastante: si las VTC no paran de crecer es porque hay demanda del servicio. Y, en este sentido, apuntan a que se está promoviendo la creación de 60 licencias más de taxi adaptado, otra de las carencias de la ciudad.

El intento de reforzar el servicio con taxis de fuera no se queda en un mero planteamiento, sino que desde el Área de Movilidad se mantienen contactos insistentes con otros municipios.

La idea de un servicio ampliado no es nueva. El Consistorio, de hecho, lleva dos años trabajando en un área de prestación conjunta, al estilo del de ciudades como Barcelona, Madrid, Granada o Valencia; esto es, una suerte de área metropolitana para el taxi con los municipios limítrofes. El siguiente paso será el de modificar la ordenanza.

Licencias

En la capital, hay ahora mismo 1.487 licencias, según las fuentes citadas. Y hay un estudio sectorial muy interesante realizado junto a la Cátedra de Transporte de la Universidad de Málaga. En él, se analiza, por ejemplo, la evolución del número de licencias de taxi por cada 1.000 habitantes en las ciudades de Madrid, Barcelona y Málaga desde 2014 hasta 2024. Málaga muestra la menor ratio de licencias con un valor de 2,44 en 2024, mientras que en Madrid es 4,73 y en Barcelona 6,34.

Aumat

Desde la Asociación de Autónomos del Taxi (Aumat), la valoración es positiva: «Se está dando un servicio muy bueno, exceptuando el primer día, que habia una afluencia de personas enorme. El domingo fue perfecto el servicio. Vamos a ver cómo va transcurriendo a lo largo de la semana. Lo único la seguridad. Ayer nos pusieron vallas en la parada Norte, todavía en la Sur no han puesto todas las que hay que poner», señala Miguel Ángel Martín, que destaca, a su juicio, la capacidad de respuesta del sector.

Martín menciona algunos incidentes y altercados en la parada Norte, pero destaca la participación acertada de la Policía Local.

El Ayuntamiento ha facilitado para la organización y vigilancia de las colas de recogida un servicio, adjudicado a la empresa Cosmos y financiado por el Área de Movilidad.

VTC

En cuanto a las VTC, SURha hablado con el portavoz del colectivo en Andalucía, Pablo García Trespalacios, que critica la discriminación hacia su sector en el acceso por la avenida María Zambrano al recinto ferial. «Hemos enviado un burofax a Movilidad para reclamar un trato equivalente en el acceso a través de la Avenida María Zambrano al Recinfo Ferial. Hay trato discriminatorio con los taxis. Nos obligan a zizaguear por el polígono para llegar a la zona de precontratados. Y eso influye en tiempo, eficacia del servicio y económicamente para el cliente», alega. Es el segundo año que hacen este planteamiento.Y lo acompañan con jurisprudencia que le ha dado la razón al colectivo en ciudades como Sevilla con la feria o en Granada, con el acceso a centros históricos.