Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taxis prestando servicio en el Centro de Málaga en el inicio de la feria. Ñito Salas

Ningún taxi de fuera de Málaga refuerza el servicio durante la feria pese a haber forma legal

Movilidad lleva dos años abriendo dicha opción vía Consorcio de Transportes. Las VTC exigen el mismo acceso que los taxis al Real

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:15

El transporte durante la Feria de Málaga es todo un reto: hay que conciliar los servicios diarios con otros especiales en un contexto de aglomeraciones ... por el elevado número de malagueños y visitantes que quieren disfrutar de los festejos. Y hay puntas muy grandes. Además del esfuerzo de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) por ofrecer conexiones directas desde los distritos, otros dos servicios públicos, taxis y VTC, están siempre en el punto de mira. Los primeros por las quejas sobre el número de vehículos disponibles. Los segundos, como funcionan con algoritmo y según demanda, debido al precio final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ningún taxi de fuera de Málaga refuerza el servicio durante la feria pese a haber forma legal

Ningún taxi de fuera de Málaga refuerza el servicio durante la feria pese a haber forma legal