La movilidad, asignatura pendiente de la Feria de Málaga ante la masiva afluencia

Son muchos los que prefieren no esperar las largas colas del transporte público para moverse en la Feria de Málaga, o simplemente quieren tener la ... tranquilidad de volver justo a la puerta de su casa. A estos dos factores se suma la masiva afluencia de gente que ha elegido el puente del 15 de agosto para pasar unos días en la feria y que está provocando que la movilidad sea la asignatura pendiente de estos primeros días. La consecuencia, largas colas para el transporte público, autobuses llenos que pasan de largo en las paradas de los barrios y una alta demanda de taxis y VTC que provoca la excesiva y disparatada subida de precios de compañías como Uber, Cabify o Bolt.

Desde los 40 hasta los 80 euros fue el precio para ir la primera noche desde Martiricos hasta el Cortijo de Torres a las 22.30 horas. Así mismo lo comprobó este periódico con las tarifas establecidas en Uber, Cabify o Bolt: con un precio de 29,40 euros se marcaba el Uber más barato que, una vez pedido, cancelaba y perdía la ruta una y otra vez. El más caro, a 86 euros.

La alta demanda de los VTC disparó los precios hasta 80 euros para ir al real y 130 para volver

A las 22.34 horas, en las opciones de Bolt llegaban a establecer un precio de hasta 86 euros para ir al Real por una ruta que apenas llega a los cinco kilómetros. Muchos de los que querían asistir a la feria en el real, desesperados por la espera de autobuses, intentaban buscar aliados para llegar a llenar los vehículos y así dividir el gasto: «Ni aún así llegan, llevamos esperando unos veinte minutos al Uber que nos pone que llega y van cancelando a los conductores. Por eso mientras estamos esperando a ver si podemos montarnos en algún autobús. Pero esto es desesperante, es mucho dinero que en el caso de ir solos sería un disparate pagar», apuntaba Carlos desde la avenida Doctor Marañón mientras esperaba para ir al Cortijo de Torres.

Casi una hora esperando

En esa parada, por donde pasa el F-2 que va desde Ciudad Jardín al Cortijo de Torres, llegaron a acumularse una treintena de personas que esperaron tras ver cómo uno de los autobuses pasaba lleno y no hizo parada para subir a alguien. En esos momentos la incertidumbre crecía porque no sabían si el siguiente autobús, al que le quedaban 22 minutos para llegar, también estaría lleno.

«No sabemos qué hacer porque los taxis no contestan, nos dejan la llamada en espera, y el precio del Uber es una barbaridad», explicaba a SUR María y Hugo, dos de los afectados en la parada de avenida Doctor Marañón-Conde de Ferrería, donde finalmente pudieron subirse al autobús tras más de 40 minutos de espera.

Ampliar Parada de autobús de la avenida Doctor Marañón. Cristina Pinto

Cerca de las doce de la noche, la vuelta del real a casa empezaba a complicarse y la alta demanda de VTC derivó en la subida de precios. Hasta 48 euros para volver del recinto a Alhaurín de la Torre, a unos 15 kilómetros del Cortijo de Torres; mientras que la vuelta al Centro Histórico de la ciudad oscilaba entre los 27 euros y los 39 con un recorrido de 4,5 kilómetros.

La vuelta a última hora de la madrugada se complicaba algo más. El recinto del real, repleto de gente durante toda la noche con largas colas en la gran mayoría de las casetas, empezaba a despejarse entre las 4 y 6 de la madrugada. «Alta demanda», avisaba Uber en su aplicación al pedir el trayecto hasta la plaza del Teatro (Centro) a un precio de 51,74 euros. En el caso de Alhaurín de la Torre, el más barato era 39,01, pero avisaban de que la espera se podía demorar hasta 27 minutos; mientras que el más rápido, a cinco minutos, tenía un precio de 73,46 euros.

Más de cien euros para volver

El precio más alto que pudo comprobar este periódico fue el de la vuelta a Alhaurín de la Torre a las 7.20 horas: hasta 129,95 euros se pedía por el trayecto. El más barato en ese momento, 70 euros; el resto entre 100 y 130 euros. A esa misma hora de la noche, la vuelta del real al Centro de Málaga estaba desde 22 euros en Uber hasta los 61 que marcaba Bolt.

En el caso de la vuelta en el autobús, el F, que es el que va a la Alameda Principal, alrededor de las cinco de la madrugada, cuando muchos ya abandonaban el Cortijo de Torres, funcionó con normalidad llegando a tener hasta tres autobuses en cola que iban subiendo a gente. «Me ha sorprendido que no hemos tenido que esperar nada para volver del real, incluso hemos esperado a que se llenara un autobús para poder sentarnos y coger el siguiente que estaba esperando en la parada», detalló la malagueña Estela.