Los VTC llegan a pedir hasta 130 euros por el trayecto de vuelta del Cortijo de Torres a Alhaurín de la Torre. Ñito Salas

La movilidad, asignatura pendiente de la Feria de Málaga ante la masiva afluencia

Largas colas en las paradas de autobús y precios disparados en los VTC para ir y volver del Real por la coincidencia del puente del 15 de agosto

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:20

Son muchos los que prefieren no esperar las largas colas del transporte público para moverse en la Feria de Málaga, o simplemente quieren tener la ... tranquilidad de volver justo a la puerta de su casa. A estos dos factores se suma la masiva afluencia de gente que ha elegido el puente del 15 de agosto para pasar unos días en la feria y que está provocando que la movilidad sea la asignatura pendiente de estos primeros días. La consecuencia, largas colas para el transporte público, autobuses llenos que pasan de largo en las paradas de los barrios y una alta demanda de taxis y VTC que provoca la excesiva y disparatada subida de precios de compañías como Uber, Cabify o Bolt.

