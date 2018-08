Miguel Sáez se crece ante las adversidades en la noche malagueña Miguel Sáez . / Félix Palacios Lunes, 13 agosto 2018, 09:06

La noche empezaba en la explanada de la juventud a las once, mucho más vacía que el día anterior. Esta vez el cartel lo componían el dj Nacho Montilla y el cantante Miguel Sáez.

Comenzaba el dj malagueño con las primeras pruebas de micro y a la llamada de la música se iban acercando los más jóvenes. Entre sus canciones, un poco de todo. Pop, reguetón y algo de electrónica comercial. Aunque da las buenas noches después de las primeras canciones el público no se entrega y se distribuye en pequeños grupos de amigos. El dj, que tiene ya experiencia trabajando en casetas de la feria, no es muy participativo, pero no se le puede negar que sabe qué temas poner para animar el ambiente. A las 12.30 la explanada estaba ya llena, pero con un ambiente más relajado que la noche anterior. Montilla va terminando su sesión con canciones de 'trap' y sabe en qué temas claves tiene que parar la música para que los malagueños le sigan.

A la una de la noche llegaba al escenario el gaditano Miguel Sáez que saluda eufórico y clama un «viva la feria de Málaga y viva Andalucía». Un grupo reducido entre el público comienza a gritarle «fuera» a lo que el cantante contesta «yo no he venido a cortar el rollo a nadie, he venido a que disfrutemos». Las voces se callan y comienza a cantar. Interpreta uno de sus éxitos más conocidos, 'Cazadora' y se gana al público. Las primeras filas enloquecen y se lanzan a bailar. El gaditano, acompañado de Mario Méndes y el dj Miguel2Santos sabe combinar su repertorio propio con música latina comercial para enganchar tanto al público como a los fans allí presentes.

Cuando lleva ya varias canciones para el concierto unos segundos para dedicárselo a su hermana que murió de cáncer el día anterior. Los allí presentes le aplauden solidarios y más que venirse abajo es admirable la energía que demuestra en el escenario. Tras la mezcla perfecta entre canciones propias y ajenas invita al escenario a J. Montoya con el que canta uno de sus temas más recientes 'Se sube la fiebre' junto al que Sáez deja ver sus raíces más flamencas cantando unos temas a capela.

Miguel Sáez junto a Mario Méndes. / Félix Palacios

Aunque una parte del público permanece más ajena al espectáculo, se engancha en los temas más comerciales o en conocidas canciones del cantante como 'Farándula'. El concierto continúa intercalando a medidas perfectas el canto de Sáez y al dj Miguel2Santos pinchando hasta casi las 2.30 de la mañana, cuando queda solo el dj para animar la explanada durante media hora más. El lugar empieza entonces a vaciarse pero aún queda mucha gente que quiere alargar la fiesta.