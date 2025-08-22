Hoffman, Joana Jiménez y Tamara Jerez brillaron en la gran noche del Auditorio de la Feria de Málaga

Los conciertos gratuitos de la Feria de Málaga continuaron este jueves en el Auditorio Cortijo de Torres con una cita marcada por la variedad de ... estilos y la entrega de los artistas Hoffman, Joana Jiménez y Tamara Jerez, encargados de poner música y sentimiento a una noche que se alargó hasta casi las dos de la madrugada, con un público mayoritariamente veterano.

Ampliar Marilú Báez

El primero en salir al escenario, minutos antes de las 22.00 horas, fue Hoffman. Lo hizo en solitario, sin músicos de acompañamiento, pero con una puesta en escena llamativa gracias a un traje brillante adornado con plumas negras en las mangas y bordados dorados en el cuello. Ante un auditorio con la pista llena y las gradas aún vacías, comenzó un recorrido de 14 canciones entre las que destacaron 'Vida loca' de Francisco Céspedes, 'Mi gran noche' de Raphael y 'A mi manera' de Vicente Fernández. Con frases cargadas de motivación como «Trabaja como si no te hiciera falta el dinero, baila como si nadie te estuviese mirando» fue animando a un público que terminó por levantarse a bailar. Poco a poco, también las gradas comenzaron a ocuparse. Hoffman se despidió a las 22.46, arropado por aplausos y vítores.

Ampliar Marilú Báez

A las 22.58 arrancaba la segunda actuación de la noche, protagonizada por Joana Jiménez. Con un elegante vestido de tonos plateados y transparencias en la espalda, la artista sevillana se presentó junto a una banda completa con batería, piano, guitarra y un saxofonista que alternó también la flauta y la trompeta. Interpretó una docena de canciones, entre ellas 'Ese hombre' de Rocío Jurado, 'Amor maldito' de Marifé de Triana y 'Todo se derrumbó dentro de mí' de Emmanuel. A su lado brilló el bailaor Alberto Romero, que se convirtió en pieza esencial del espectáculo con sus zapateados y un sorprendente número de claqué mientras la cantante realizaba un cambio de vestuario. Joana regresó entonces con un vestido flamenco amarillo y blanco, abanico a juego y corona de flores. Entre temas, no faltaron sus comentarios cómicos que arrancaron sonrisas del público. Su recital concluyó a las 00.05 con una fuerte ovación.

Final emotivo con Tamara Jerez

Pasada la medianoche llegó el turno de Tamara Jerez, que subió al escenario a las 00.19 con un vestido plateado brillante y arropada por su grupo de batería, guitarra, bajo y piano. Durante su repertorio de 17 canciones, la cantante fue alternando coplas y baladas con momentos de complicidad, arrancando risas y aplausos con comentarios cercanos. Entre los temas más celebrados estuvieron 'Lo siento mi amor', 'Punto de partida' y 'Quiero volver', esta última dedicada a su tierra y a sus seres queridos.

Como sorpresa, quiso acercarse al público bajando a la pista para interpretar una canción entre los asistentes. El momento más emotivo llegó al final, cuando sus dos hijos subieron al escenario para entregarle un ramo de flores. Jerez les dedicó la última canción, sentados los tres juntos, en una despedida íntima que conmovió a todo el auditorio. El concierto se cerró a la 1.45 entre vítores, aplausos y un mar de linternas iluminando la noche malagueña.