Tamara Jerez fue la encargada de cerrar la noche.

Tamara Jerez fue la encargada de cerrar la noche.

Hoffman, Joana Jiménez y Tamara Jerez brillaron en la gran noche del Auditorio de la Feria de Málaga

El público disfrutó de una velada cargada de emociones, flamenco y nostalgia

Daniel González Camas

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:26

Los conciertos gratuitos de la Feria de Málaga continuaron este jueves en el Auditorio Cortijo de Torres con una cita marcada por la variedad de ... estilos y la entrega de los artistas Hoffman, Joana Jiménez y Tamara Jerez, encargados de poner música y sentimiento a una noche que se alargó hasta casi las dos de la madrugada, con un público mayoritariamente veterano.

