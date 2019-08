David de Miranda triunfa con una manejable corrida de La Palmosilla Derechazo con el cuerpo desmayado de David de Miranda al último de la tarde. / HUGO CORTÉS El onubense corta dos orejas y sustituye hoy en Málaga a Aguado. Una corta López Simón y voluntad de Román, que tuvo enfrente el peor lote cuarto ANTONIO M. ROMERO Lunes, 19 agosto 2019, 00:25

La Palmosilla fue una de las ganaderías triunfadoras de la reciente Feria de San Fermín en Pamplona. El joven David de Miranda, por su parte, abrió la puerta grande de Las Ventas de Madrid en el último ciclo de San Isidro. Credenciales que le hicieron estar anunciados en los carteles de Málaga. Este domingo, el hierro de Javier Núñez y el torero onubense se encontraron en el ruedo de La Malagueta en la quinta de abono siendo los triunfadores del festesjo. Manejable y noble fue la corrida de La Palmosilla con un buen toro, de cante grande, llamado 'Fandango' y lidiado en cuarto lugar, mientras que el valor y el torero sincero de David de Miranda le permitió cortar dos orejas en su presentación en La Malagueta y, de paso, conseguir la sustitución, hoy, de Pablo Aguado, quien confirmó ayer su ausencia en la Corrida Picassiana por la lesión sufrida el pasado sábado en Gijón.

Del resto del festejo de ayer, López Simón cortó una oreja en su primero y perdió el trofeo en el cuarto por el fallo con la espada, dando una vuelta al ruedo por su cuenta. No terminó el madrileño de aprovechar todas las buenas cualidades del burel, quedando la duda de qué hubiera pasado si 'Fandango' hubiera caído en otras manos. También se presentó ante la afición de Málaga Román, que estuvo voluntarioso pero lejos de esa imagen de torero poderoso que había despertado grandes ilusiones entre los aficionados; es de suponer que en su cabeza sigue estando muy presente la grave cornada sufrida en la última Feria de San Isidro. Y es que un tabacazo tan fuerte como el que sufrió el joven valenciano deja sus consecuencias en la mente y eso tiene luego su reflejo en el ruedo.

Quinta de abono en La Malagueta López Simón 1 oreja y 1 vuelta. Román 1 ovación y palmas David de Miranda 2 orejas. La ganadería La Palmosilla, bien presentados, aunque desiguales, nobles y manejables; destacó por su casta el cuarto de la tarde, que fue muy ovacionado en el arrastre Los toros 'Presumido', 546 kilos, número 73, negro listón, 12/14. 'Adivino', 534 kilos, número 78, negro listón, 12/14. 'Rescoldo', 494 kilos, número 46, negro, 02/15. 'Fandango', 520 kilos, número 19, castaño, 11/13. 'Ilustrado', 485 kilos, número 04, castaño meano, 10/14. 'Pintado', 565 kilos, número 55, colorado meano, 12/14 Incidencias Festejo retransmitido en directo por Canal Sur Televisión. Segunda corrida del Desafío Ganadero. Se desmonteraron tras banderillear Vicente Osuna en el tercero y Raúl Martí en el quinto. Fue ovacionado tras picar al cuarto el varilarguero Ángel Rivas

En un cartel de gran atractivo para el aficionado –el público no acudió y por eso la plaza registró una pobre entrada– con tres jóvenes espadas luchando por abrirse camino en este complicado mundo de la tauromaquia, la competencia, al menos a priori, estaba garantizada. Desde el primer instante, cuando entró al preceptivo quite en el segundo por tafalleras y caleserinas, David de Miranda dejó patente que no se iba a dejar ganar la pelea. 'Rescoldo' fue el toro con el que debutó en La Malagueta y ante el que no se pudo estirar con el capote. Quitó por gaoneras embarulladas y brindó al público una faena iniciada con dos pases cambiado por la espalda en el centro del anillo con la planta muy quieta. Firmeza y una buena colocación presidieron su actuación, en la que hubo momentos donde se presintió la cogida, ante un burel muy soso en su embestida pero ante el que el onubense estuvo muy digno. Cerró con manoletinas y mató de una estocada caída.

En el último del festejo, no hubo lucimiento con el capote. Inició la faena de muleta por estatuarios. En el primero, 'Pintado' casi lo arrolla; no se amilanó el onubense que siguió con las zapatillas clavadas y pasando al burel por alto hasta sacarlo a los medios, donde le instrumentó varias tandas con muletazos hondos y valor sereno. Sin embargo, la falta de casta del toro impidió que el trasteo subiera de intensidad e hiciera crujir los tendidos. Terminó por bernardinas y mató de estocada trasera. Volvió a cortar una oreja y hoy tiene una nueva oportunidad de mostrar su toreo y su valor a la afición malagueña.

Un trofeo se llevó del primero Alberto López Simón, que en esta plaza ganó hace diez años el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. El madrileño lanceó a pies juntos a 'Presumido' ganándole terreno hacia el centro del ruedo. Con la muleta hubo tandas templadas y ligadas y otras no tanto, siempre a media altura. Fue un trasteo aseado que concluyó con una estocada tendida.

En el cuarto, brindado al público, destacó el vibrante inicio con media docena de muletazos por alto de rodillas, seguida de una serie ligada. Fue el preludio de una faena donde el toreo fundamental en los medios compartió protagonismo con los cambios por la espalda, los molinetes y los desplantes. Se vació el madrileño en una entregada actuación que emborronó con el falló a espadas. Dejó media estocada y un pinchazo antes de dejar una estocada casi entera.

De vacío se fue Román. Debutó con el toro 'Adivino'. Brindó su muerte al público y realizó una faena con buenas y templadas tandas al principio citando de lejos hasta que el toro se apagó y terminó en los terrenos de cercanías con pases invertidos por la espalda. Dejó dos metisaca antes de cobrar una estocada casi entera. En el quinto y tras el triunfo de sus compañeros, el valenciano salió a por todas pero no tuvo opciones ante el toro de peor condición del encierro. Brindó a Fortes una faena voluntariosa donde estuvo porfión. Mató de estocada casi entera atravesada.