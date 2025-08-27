Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Cortijo de Torres. Ñito Salas

Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados

Acusan al Ayuntamiento de Málaga de desentenderse del control de los jóvenes en la fiesta: «Si entra la policía, nos cierran las casetas»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:35

«Lo que queremos es que, a partir de una hora, se prohíba la entrada a los menores de 18 años si no van acompañados ... por un adulto. O que el responsable de que el menor beba sea el padre o el propio menor, nunca el establecimiento». Así de contundente se muestra el promotor de una caseta familiar de la Feria de Málaga después de la situación vivida durante los días de fiesta por este colectivo. Ya en el bando de la feria 2025, el alcalde, Francisco de la Torre, recordaba que el acceso a las casetas familiares y de la zona de la juventud sería libre y gratuito, con una salvedad: en las de jóvenes no podían entrar los menores de dieciséis y además, los adjudicatarios pueden restringir la admisión a la población menor de 18 años. Muchos de estos adolescentes han acabado acudiendo, espoleados además por la inmediatez de los mensajes en redes sociales, a estas casetas que tenían que admitirlos y, burlando los controles, consumir alcohol dentro. «Algunos venían con la normativa en la mano», explica el responsable de otra caseta.

Espacios grises

