El PSOE de Vélez no renunciará a la Alcaldía en ningún pacto de gobierno Antonio Moreno Ferrer, candidato del PSOE / SUR El socialista Antonio Moreno dice que no ha sabido explicar su proyecto para transformar la ciudad, pero que los vecinos aprueban su gestión AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 28 mayo 2019, 16:56

Los partidos políticos con opciones de gobierno en Vélez-Málaga (PP, PSOE y GIPMTM) siguen sin avanzar nada sobre su estrategia para alcanzar un posible pacto en el municipio. No obstante, comienzan a mostrar sus cartas. Así, el actual alcalde en funciones y candidato del PSOE, Antonio Moreno Ferrer, ha aclarado hoy que no renunciará a la Alcaldía en ningún pacto de gobierno. Moreno realiza estas declaraciones después de que el actual líder de los independientes torreños, Jesús Pérez, declarara ayer que se ven autorizados para ocupar la Alcaldía, pero que si es un problema seguirán como están tras haber cambiado su discurso histórico por el de hacer que el municipio en su conjunto avance y se desarrolle.

Moreno ha declarado que en su opinión los ciudadanos han apoyado la gestión que ha realizado su partido en el Ayuntamiento, como se traduce en el apoyo que ha tenido el GIPMTM como socio de gobierno estos cuatro últimos años, pero que el problema ha sido que no ha sabido explicar su proyecto para transformar la ciudad y la gestión en el Consistorio.

Para Moreno, la abstención ha sido el mayor castigo del PSOE, especialmente en los distritos donde la formación tiene una mayor fortaleza.

La ejecutiva local del PSOE en el municipio analizará esta tarde los datos de las elecciones y decidirá qué posición mantendrá el partido en el proceso de negociación. No obstante, Moreno ha precisado en una entrevista emitida por Ser-Axarquía que la comisión permanente espera seguir conservando la Alcaldía. «Para nosotros el resultado no es el malo y vamos a aspirar a mantener la Alcaldía», ha dicho Moreno.

El candidato del PP, Francisco Delgado, por su parte, aunque se mostró muy crítico con el GIPMTM la misma noche electoral, ha indicado que ya se ha puesto en contacto con el cabeza de lista del Grupo Independiente para reunirse y hablar.

José Pino, de Andalucía por Sí, que ha obtenido dos ediles, ha manifestado que no descarta ninguna posibilidad, aún cuando no son una fuerza determinante para que ninguna de las fuerzas más votadas puedan gobernar con mayoría absoluta. No obstante, ha aclarado que quien quiera contar con su apoyo deberá garantizar una mejor atención a las pedanías, donde vive la mitad de la población.