Candidaturas a las elecciones municipales en Arriate

Todas las listas que concurren este 26M en Arriate

SUR

CANDIDATURA ARRIATEÑA INDEPENDIENTE (CAI)

TITULARES

1. BERNARDINO GAONA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

2. JERÓNIMO ROSADO VILLALBA (INDEPENDIENTE)

3. MARÍA EUGENIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

4. INMACULADA CABRERA BLANCO (INDEPENDIENTE)

5. PABLO ALLES ROMERO (INDEPENDIENTE)

6. SALVADOR CINTADO LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

7. MARÍA DEL MAR AGUILAR LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

8. YOLANDA MORENO GARCÍA (INDEPENDIENTE)

9. ELENA MÁRQUEZ CABRERA (INDEPENDIENTE)

10. JOSÉ GARCÍA GARCÍA (INDEPENDIENTE)

11. ROSA MARÍA JIMÉNEZ ROMERO (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. MELCHOR CONDE MARÍN

2.FRANCISCO JAVIER ANET RUEDA

3.NOELIA BARROSO ROSADO

4. MARÍA JOSEFA MÁRQUEZ MARTÍNEZ

5.JOSÉ ANTONIO TORRES RIVERA

6. RAFAEL CARLOS MELGAR HIDALGO

7.CARMEN OROZCO MARÍN

8.LOREDANA MERICO GONZÁLEZ

9.MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ SERRATO

10.PEDRO CABRERA MARÍN

11. BEGOÑA MORALES MÁRQUEZ

SUPLENTES

1. RAFAEL DAVID SÁNCHEZ ÁLVAREZ

2.EVA MORENO CORTÉS

3.ANA MARÍA GAMAZA UGUINA

4.SERGIO BECERRA GARCÍA

5.JUAN CARLOS LÓPEZ VENEGAS

LISTA DE PODEMOS-JUNTOS POR ARRIATE (PODEMOS-JUNTOS)

TITULARES

1.ALEJANDRO SERRATO DELGADO

2.SALVADOR MARÍN RAMÍREZ

3.ALBA GARCÍA RODRÍGUEZ

4.ANTONIO PÉREZ BECERRA

5. NAZARET MELGAR JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)

6. RAFAEL ANTONIO MARÍN BECERRA (INDEPENDIENTE)

7.NURIA LOZANO ROJAS

8. JUAN MARÍA GUERRERO AMAYA

9. ANA MARÍA MILLÁN DOMÍNGUEZ (INDEPENDIENTE)

10.JOSÉ MANUEL MARÍN LÓPEZ

11. MARÍA DEL CARMEN MELGAR ESTEBAN (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1.FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUERRERO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1. SALVADOR GAMARRO SÁNCHEZ

2.MARÍA DEL PILAR CONDE GUERRERO

3.JOSÉ LUIS GALLARDO DE LA TORRE

4.PALOMA PILAR GAMARRO BAÑOS

5. ANTONIO GAMARRO SÁNCHEZ

6.MARÍA DEL CARMEN BAÑOS NARANJO

7.SALVADOR CONDE ROPERO

8.TERESA BECERRA TORRES

9.JOSÉ ROSA RIVERA

10.MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ CARAZO

11. RAFAELA LOURDES PASCUAL LUQUE

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (IU- ANDALUCIA)

TITULARES

1.TERESA MARÍA CINTADO CAMARA

2.DIEGO LARA ÁLVAREZ

3.NOEMÍ PIMENTEL CINTADO

4. RAFAEL HOYOS CECILIA

5. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

6.FRANCISCO GAMARRO JIMÉNEZ

7.NADIA PIMENTEL RAMOS

8.ROSARIO ANA PIMENTEL MARÍN

9. ALEJANDRO AYALA MORENO

10. SABRINA SÁNCHEZ LÓPEZ

11.CELIA MARÍN GARCÍA

SUPLENTES

1.CARMEN MORENO VALIENTE

2.JUAN ANTONIO MORENO SERRATO

3.MARÍA ISABEL BENÍTEZ OROZCO

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