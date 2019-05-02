Candidaturas a las elecciones municipales en Arriate

TITULARES
1. BERNARDINO GAONA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
2. JERÓNIMO ROSADO VILLALBA (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA EUGENIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
4. INMACULADA CABRERA BLANCO (INDEPENDIENTE)
5. PABLO ALLES ROMERO (INDEPENDIENTE)
6. SALVADOR CINTADO LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
7. MARÍA DEL MAR AGUILAR LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
8. YOLANDA MORENO GARCÍA (INDEPENDIENTE)
9. ELENA MÁRQUEZ CABRERA (INDEPENDIENTE)
10. JOSÉ GARCÍA GARCÍA (INDEPENDIENTE)
11. ROSA MARÍA JIMÉNEZ ROMERO (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1. MELCHOR CONDE MARÍN
2.FRANCISCO JAVIER ANET RUEDA
3.NOELIA BARROSO ROSADO
4. MARÍA JOSEFA MÁRQUEZ MARTÍNEZ
5.JOSÉ ANTONIO TORRES RIVERA
6. RAFAEL CARLOS MELGAR HIDALGO
7.CARMEN OROZCO MARÍN
8.LOREDANA MERICO GONZÁLEZ
9.MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ SERRATO
10.PEDRO CABRERA MARÍN
11. BEGOÑA MORALES MÁRQUEZ
SUPLENTES
1. RAFAEL DAVID SÁNCHEZ ÁLVAREZ
2.EVA MORENO CORTÉS
3.ANA MARÍA GAMAZA UGUINA
4.SERGIO BECERRA GARCÍA
5.JUAN CARLOS LÓPEZ VENEGAS
TITULARES
1.ALEJANDRO SERRATO DELGADO
2.SALVADOR MARÍN RAMÍREZ
3.ALBA GARCÍA RODRÍGUEZ
4.ANTONIO PÉREZ BECERRA
5. NAZARET MELGAR JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)
6. RAFAEL ANTONIO MARÍN BECERRA (INDEPENDIENTE)
7.NURIA LOZANO ROJAS
8. JUAN MARÍA GUERRERO AMAYA
9. ANA MARÍA MILLÁN DOMÍNGUEZ (INDEPENDIENTE)
10.JOSÉ MANUEL MARÍN LÓPEZ
11. MARÍA DEL CARMEN MELGAR ESTEBAN (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1.FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUERRERO
TITULARES
1. SALVADOR GAMARRO SÁNCHEZ
2.MARÍA DEL PILAR CONDE GUERRERO
3.JOSÉ LUIS GALLARDO DE LA TORRE
4.PALOMA PILAR GAMARRO BAÑOS
5. ANTONIO GAMARRO SÁNCHEZ
6.MARÍA DEL CARMEN BAÑOS NARANJO
7.SALVADOR CONDE ROPERO
8.TERESA BECERRA TORRES
9.JOSÉ ROSA RIVERA
10.MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ CARAZO
11. RAFAELA LOURDES PASCUAL LUQUE
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.TERESA MARÍA CINTADO CAMARA
2.DIEGO LARA ÁLVAREZ
3.NOEMÍ PIMENTEL CINTADO
4. RAFAEL HOYOS CECILIA
5. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
6.FRANCISCO GAMARRO JIMÉNEZ
7.NADIA PIMENTEL RAMOS
8.ROSARIO ANA PIMENTEL MARÍN
9. ALEJANDRO AYALA MORENO
10. SABRINA SÁNCHEZ LÓPEZ
11.CELIA MARÍN GARCÍA
SUPLENTES
1.CARMEN MORENO VALIENTE
2.JUAN ANTONIO MORENO SERRATO
3.MARÍA ISABEL BENÍTEZ OROZCO