Sánchez, en apoyo de Miguel Ángel Gallardo en Plasencia. Efe

Sánchez, Feijóo y Abascal se vuelcan en la campaña extremeña, termómetro del nuevo ciclo electoral

Con todos los sondeos en contra, el líder socialista tratará de contener daños mientras su rival en el PP busca deshacerse de la dependencia de Vox

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:54

Comenta

La decisión de María Guardiola de apretar el botón electoral ha colocado a Extremadura en el centro del tablero político nacional. Los principales partidos y ... sus líderes afinan sus estrategias conscientes de que lo que suceda el 21 de diciembre puede tener efectos a nivel nacional y condicionar las siguientes citas electorales en Castilla y León y Andalucía, con la duda de si habrá apertura de urnas también en Aragón. En juego está la pujanza del PSOE en un momento de enorme debilidad de Pedro Sánchez, con su mayoría parlamentaria derrumbada por la crisis con Junts y asediado por los continuos escándalos de corrupción. La fortaleza del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, dos años después de haberse quedado a las puertas de La Moncloa, y el empuje de Santiago Abascal, con un Vox al alza que sigue creciendo en todas las encuestas.

