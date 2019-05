Una larga noche de recuento Varios operarios cargan urnas para su traslado a colegios electorales en Barcelona. / EFE Las primeras en abrirse serán las urnas europeas aunque no se conocerán resultados hasta que cierren los colegios italianos a las 23:00 horas ANDER AZPIROZ Madrid Domingo, 26 mayo 2019, 00:16

La coincidencia de tres citas electorales, situación que no se daba desde 1999, augura una larga noche de recuento para este domingo, en el que, además, algunos resultados apuntan también a un esprint final de infarto.

Todo esta reglado según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Las primeras urnas en abrirse serán las europeas. No obstante, sus resultados no se comenzarán a conocer hasta las 23.00 horas. La razón hay que buscarla en Italia, ya que el país transalpino mantendrá abiertos sus colegios hasta esa hora. El resto de socios comunitarios, algunos de los cuales ya comenzaron a votar el pasado jueves, guardarán sus datos bajo llave para no influir en el voto de los italianos.

Tras contabilizar las europeas, llegará el turno de abrir las urnas de las municipales. Se repartirán los concejales de los 8.131 municipios españoles. Los más pequeños arrojarán pronto datos definitivos, pero en las grandes ciudades el contador avanzará de manera más pausada. La previsión de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá es que a partir de las 0:00 horas se puedan comenzar a sacar conclusiones.

El tercer y último lugar será para las doce comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Baleares, La Rioja, Navarra y Murcia) que este domingo acuden a las urnas más Ceuta y Melilla. Estos serán, por tanto, los resultados que más tarde se conocerán. No sería extraño que algunos futuros gobiernos regionales no se aclaren hasta bien entrada la madrugada. Y es que en lugares como la Comunidad de Madrid la diferencia podría ser mínima entre los bloques de izquierda y derecha, a priori llamados a reunirse en alianzas ideológicas.

El coste

El coste de estas triple elecciones oscilará entre los 130 y 140 millones de euros, según el cálculo de Juan Abellán, profesor de finanzas en EAE Business School. Los partidos tienen un gasto topado en 0,35€ por habitante de las circunscripciones donde se presentan, con un máximo de 13,6 millones de euros y el Estado se gastará 2,77€ por elector y 0,66€ los partidos. En total, 3,45€ por elector, en línea con los países de suentorno y lejos de EE UU.