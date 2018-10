PP y Cs pelean por bajar impuestos, mientras PSOE y Adelante Andalucía, por el favor de los sindicatos Juanma Moreno y candidatos del PPen Palma del Río (Córdoba) / SUR Moreno critica que Susana Díaz haga campaña con la agenda institucional de la Presidencia, pero la Junta Electoral no le da la razón MARIA DOLORES TORTOSA Jueves, 1 noviembre 2018, 00:34

Córdoba fue ayer la provincia elegida por Susana Díaz, Juanma Moreno y Juan Marín en la intensa precampaña electoral, aunque la presidenta de la Junta solo tuvo agenda institucional. Mientras que Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo se quedaron en Sevilla tras regresar de Madrid. En estos escenarios, los bloques de la derecha e izquierda pugnaron entre sí: PP y Cs por la bajada de impuestos, mientras que PSOE y Adelante Andalucía por ganarse a los sindicatos.

El candidato del PP-A, Juanma Moreno, reunió en Palma del Río (Córdoba) a los candidatos de las listas al Parlamento para una gran foto de familia. Allí volvió a anunciar otra rebaja de impuestos. Esta vez se comprometió, si es presidente, a devolver el dinero del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) a los andaluces si se confirma la sentencia del Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre de que son los bancos y no el cliente quien debe pagarlo. «Se lo devolveré a quien lo haya pagado sin tener ni que pedirlo», aseguró Moreno. Este es uno de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, pero la sentencia no habla de que sean estas las que tienen que devolver el dinero, sino los bancos. Moreno suma a esta rebaja a la «gran revolución fiscal» que promete. «En términos fiscales no va a conocer a Andalucía ni la madre que la parió», afirmó.

Susana Díaz en la Universidad de Córdoba; Juan Marín, en Córdoba; y Maíllo, Rodríguez y Nuria López. / EFE

A pocos kilómetros, con la Mezquita de Córdoba como telón de fondo, el candidato de Cs, Juan Marín, dijo que «el único partido que baja impuestos en Andalucía y en España es Ciudadanos, mientras todos los demás se dedican a subirlos o a decir que los quieren bajar cuando les interesa». Marín arremetió contra Moreno: «¿Por qué votó no en el Parlamento a favor de eliminar el impuesto de sucesiones o bajar el IRPF?». «Ya está bien de tomar el pelo a los andaluces», replicó Marín.

Ambos partidos, sin embargo, sí estuvieron de acuerdo en censurar a Susana Díaz, a la que acusan de utilizar la agenda institucional de la Presidencia para hacer campaña electoral. Por Cs las denuncias las hizo Marta Bosquet, mientras que por el PP fue el propio Moreno quien criticó el «uso maniqueo» del Consejo de Gobierno para «hacer campaña electoral». En este sentido recordó la «lluvia de millones» aprobados en el celebrado este martes como muestra de la «impunidad» del ejecutivo de Díaz para hacer campaña a favor del PSOE.

El PP ha denunciado varias veces a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) al Gobierno de Díaz por entender que infringe la normativa que en periodo electoral prohíbe a los gobiernos inaugurar obras o proyectos y la publicidad de logros en la gestión. Si bien, la JEA ha desestimado varias de estas denuncias, como la de una visita de Díaz a una comunidad de regantes de Almería, al entender que «no parece guardar ninguna relación con la prohibición» establecida en la Ley deRégimen Electoral General (LOREG).

Por otro lado, PSOE y Adelante Andalucía centraron su actividad en sendos encuentros con sindicatos. Mario Jiménez lo hizo con UGT en Huelva, reunión que le sirvió para lanzar el mensaje de que el empleo ha mejorado con Susana Díaz (aunque Andalucía siga siendo la de más paro de España) y que la próxima legislatura será la de «luchar contra la precariedad laboral» para lo que el PSOE cuenta con los sindicatos.

Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo también estuvieron de acuerdo con la propuesta de CC OO de cambiar el modelo productivo con el mismo objetivo, evitar la precariedad laboral. Los candidatos de Adelante Andalucía han sido los primeros en atender la invitación de Nuria López, secretaria general del sindicato, quien ha elaborado un documento de peticiones a los partidos, entre ellas la derogación de la reforma laboral del Gobierno del PP.