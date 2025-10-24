Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al expresidente de Francia, Francois Hollande. Afp
Con los votos no se juega

El diálogo social, que ha sido motivo de orgullo patrio durante décadas, está viviendo ahora sus horas más bajas ante los cambios de rumbo del Gobierno, como el volantazo con los autónomos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:31

