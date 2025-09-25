La venta de vivienda de segunda mano se frena en Málaga mientras la nueva sigue disparada

El mercado inmobiliario de segunda mano ha perdido la aceleración que venía mostrando en Málaga y eso explica que la provincia ya no esté a ... la cabeza del ranking de crecimiento de compraventa de vivienda ni a nivel nacional ni andaluz. Entre enero y julio de este año se vendieron en Málaga 15.070 viviendas de segunda mano, apenas un 4,3% más de las que cambiaron de dueño en el mismo periodo de 2024. En cambio, la venta de vivienda nueva sigue disparada: en los meses citados se registraron en la provincia 7219 transacciones de este tipo de inmuebles, que suponen un aumento interanual del 30,1%.

El aumento sostenido de oferta de vivienda nueva en los últimos años ha hecho que esta tipología alcance un peso en el total de transacciones que no tenía hace una década. Ahora representa casi un tercio de las compraventas que se realizan en la provincia, cuando en 2016, por ejemplo, apenas suponían un 18%.

Sin embargo, en el conjunto de operaciones inmobiliarias que se firman en Málaga siguen siendo mayoría (un 67%) las de vivienda usada. Por eso la ralentización del crecimiento de este tipo de operaciones está pesando en el comportamiento global del mercado. Entre enero y julio de este año, la compraventa de vivienda aumentó en total en la provincia un 11,4% interanual, hasta alcanzar las 22.289 transacciones firmadas. No es una tasa de crecimiento pequeña, pero está por debajo de la media regional y nacional, que fueron del 18,8% y del 20,1% respectivamente. Todas las provincias andaluzas experimentaron aumentos a mayor ritmo que Málaga y en el ranking nacional, ésta se sitúa la novena por la cola.

Respecto a la VPO, los datos evidencian que es una tipología de vivienda que sigue sin levantar cabeza. Entre enero y julio solamente 662 transacciones fueron de vivienda protegida, el 3% del total. Además, esta cifra es un 16,6% inferior a la del mismo periodo del año pasado.

Un 20% más de hipotecas

Hoy también se ha difundido la Estadística de Hipotecas, que revela un crecimiento de casi el 20% de las operaciones firmadas entre enero y julio en la provincia, en comparación interanual. Cada mes se firman una media de algo más de 1.800 hipotecas. Sin embargo, también en este indicador está Málaga por debajo de la media, que fue de casi el 25% a nivel nacional.

La proporción entre viviendas vendidas e hipotecadas arroja que un 57% de los hogares que se compran conllevan un préstamo hipotecario. Es una proporción algo superior a la de hace un año, pero sigue siendo muy elevada la cantidad de casas que se compran al contado en la provincia de Málaga.

En cuanto al importe medio de las hipotecas que se firman en Málaga, en lo que va de año es de 209.785 euros. El aumento interanual es de 15.435 euros y la provincia sigue siendo la tercera de España con la hipoteca más alta, por detrás de Madrid y Baleares.