Construcción de nuevas promociones de vivienda en Málaga. Ñito Salas. Archivo

La venta de vivienda de segunda mano se frena en Málaga mientras la nueva sigue disparada

Las transacciones inmobiliarias crecen un 11% entre enero y julio en la provincia: un aumento notable pero inferior a la media nacional y andaluza

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:56

El mercado inmobiliario de segunda mano ha perdido la aceleración que venía mostrando en Málaga y eso explica que la provincia ya no esté a ... la cabeza del ranking de crecimiento de compraventa de vivienda ni a nivel nacional ni andaluz. Entre enero y julio de este año se vendieron en Málaga 15.070 viviendas de segunda mano, apenas un 4,3% más de las que cambiaron de dueño en el mismo periodo de 2024. En cambio, la venta de vivienda nueva sigue disparada: en los meses citados se registraron en la provincia 7219 transacciones de este tipo de inmuebles, que suponen un aumento interanual del 30,1%.

