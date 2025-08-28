Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de viviendas en construcción. J. R. Ladra

La tensión del mercado de la vivienda hace disparar los precios de las comunidades de interior

La Rioja y Castilla y León sufren ascensos del metro cuadrado superiores al 20% y el informe de los notarios confirma que el 47% de las compras se realizan 'a tocateja'

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:09

El precio de la vivienda está disparado en toda España, y sin visos de tregua porque las compras no dejan de aumentar. Los datos del ... mercado hipotecario que ofrecía este miércoles el INE daban muestra de ello, pero este jueves es el Consejo General del Notariado quien revela en su informe mensual que el número de compraventas aumentó otro 6% en junio hasta superar las 68.000 operaciones, con un precio medio del metro cuadrado por encima de los 1.900 euros, un 8% superior al mismo mes de 2024.

