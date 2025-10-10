El precio de la vivienda en venta sigue desatado en Málaga capital pero el de alquiler pisa el freno

El precio medio de los nuevos alquileres que se firman en Málaga la sitúa como sexta capital de provincia más cara para vivir; una posición ... que no casa ni con su posición (más bien baja) en los rankings de salario medio y renta per cápita. Este desequilibrio, junto con el hecho de que la subida acumulada en cinco años en la ciudad es del 52% (la tercera mayor de todo el país), puede estar haciendo por fin que la curva de aumento de precios se aplane. Al menos eso parecen indicar los últimos datos conocidos, que son del tercer trimestre de este año y han sido facilitados a SUR por la tasadora Gesvalt. Este informe indica que entre el verano de 2024 y el de 2025, el precio de la vivienda en alquiler en la capital malagueña ha subido menos de un 2% (concretamente un 1,6%).

El metro cuadrado en alquiler se paga en la ciudad, según el último dato (correspondiente al tercer trimestre), a 16,01 euros mensuales, lo cual ha supuesto una bajada del 3% respecto al trimestre anterior. Con este baremo, un piso de 70 metros cuadrados en Málaga se está alquilando de media por 1.120 euros.

Lo que sigue desatado y sin visos de frenar es el mercado de propiedad. Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda en venta en Málaga capital ha aumentado un 14,6%. El metro cuadrado ha tocado un nuevo máximo histórico: 2.932 euros, lo que significa que un piso de 70 metros cuesta ya 205.000 euros de media. Esta subida interanual la convierte en la décima ciudad con mayor encarecimiento acumulado en el último año. Hoy, comprar una vivienda en la capital cuesta un 49% más caro que hace cinco años.

Los precios, disparados a nivel provincia

Si los datos permiten hablar de un aterrizaje de los precios de alquiler en la capital malagueña, no se puede decir lo mismo a nivel provincia. En el último año móvil se ha vuelto a producir una subida por encima del 10%: en concreto, el arrendamiento medio se encareció un 10,8%, alcanzando los 16,93 €/m². De esta manera, Málaga acrecienta su distancia del resto de provincias andaluzas: Cádiz con 11,48 €/m² (+7,3%), Sevilla con 11,35 €/m² (+10,7%), Huelva con 10,23 €/m² (+7,6%), Granada con 9,89 €/m² (+7,2%), Almería con 9,25 €/m² (+7,7%), Córdoba con 8,29 €/m² (+9,8%) y Jaén con 5,99 €/m².

En esta tendencia provincial influye sin duda la situación de municipios de la Costa del Sol como Marbella, Estepona o Torremolinos, donde el precio de los alquileres sigue totalmente desbocado. De hecho, Marbella es el municipio mayor de 50.000 habitantes más caro para vivir de alquiler de toda España, con una renta media de 21,86 €/m² al mes, seguida por L'Hospitalet de Llobregat (19,32 €/m²/mes) y Castelldefels (18,71 €/m²/ mes). También destacan en el ranking nacional Estepona y Torremolinos con valores superiores a los 16 €/m²/mes.

En el mercado de propiedad, Málaga «sigue destacando como la provincia más dinámica de Andalucía, con un precio medio de 2.892 €/m² y un crecimiento anual del 12,4%», reza el informe de Gesvalt. Le sigue Cádiz, con 1.761 €/m² (+10,6%), Granada con 1.377 €/m² (+10,1%), Sevilla con 1.348 €/m² (+7,7%), y Huelva con 1.314 €/m² (+11,1%). Almería alcanza los 1.266 €/m² (+8,6%), mientras que Córdoba registra 1.086 €/m² (+2,3%). Jaén se mantiene como la provincia más asequible, con 827 €/m² y un leve aumento del 1,1%. En su conjunto, Andalucía ha aumentado un 10,2% interanual. «Aunque se trata de una subida significativa, se sitúa por debajo de la media nacional, que ha sido del 13,8%», apuntan desde la empresa tasadora.

«No esperamos un cambio de tendencia a corto plazo»

Gregorio Abril, director territorial de Andalucía de Gesvalt, considera basándose en estos datos que el mercado residencial andaluz «mantiene una dinámica muy activa, con Málaga como claro motor de la vivienda en Andalucía tanto en venta como en alquiler». «La demanda sigue superando claramente a la oferta, lo que sigue impulsando los precios, especialmente en las zonas más atractivas de la región. Destaca el repunte de precios de viviendas de lujo que inciden en la media general del residencial», afirma, concluyendo que no va a haber «un cambio de tendencia a corto plazo».

«Las iniciativas impulsadas por la Junta de Andalucía suponen un paso necesario para atajar el desequilibrio entre oferta y demanda. Aunque todavía es pronto para ver resultados tangibles, empiezan a favorecer la movilización de suelo y edificios para aumentar la oferta de vivienda asequible y protegida y contribuir al acceso a la vivienda de la población local. Pero este paso adelante se ve frenado por la falta de mano de obra o la pasividad de algunos ayuntamientos en la aplicación de la LISTA», afirma el director de Gesvalt en Andalucía.