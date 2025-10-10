Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El precio de la vivienda en venta sigue desatado en Málaga capital pero el de alquiler pisa el freno

La ciudad sigue en cabeza del encarecimiento del mercado de propiedad, con un 14% de incremento en los últimos doce meses, mientras los arrendamientos sólo suben un 1,6%, según el último informe de Gesvalt

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:46

El precio medio de los nuevos alquileres que se firman en Málaga la sitúa como sexta capital de provincia más cara para vivir; una posición ... que no casa ni con su posición (más bien baja) en los rankings de salario medio y renta per cápita. Este desequilibrio, junto con el hecho de que la subida acumulada en cinco años en la ciudad es del 52% (la tercera mayor de todo el país), puede estar haciendo por fin que la curva de aumento de precios se aplane. Al menos eso parecen indicar los últimos datos conocidos, que son del tercer trimestre de este año y han sido facilitados a SUR por la tasadora Gesvalt. Este informe indica que entre el verano de 2024 y el de 2025, el precio de la vivienda en alquiler en la capital malagueña ha subido menos de un 2% (concretamente un 1,6%).

