Un piso de segunda mano, en venta. R. C.

El precio de la vivienda de segunda mano rompe su propio techo y se dispara a niveles de la burbuja

Se eleva un 12,8% en el segundo trimestre del año y la vivienda nueva se encarece otro 12,1%

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:35

El precio de la vivienda no da tregua y sigue subiendo sin vislumbrar un límite, pues los expertos avisan de que se mantendrá al alza ... en los próximos años por la falta de oferta. Hasta tal punto que la vivienda de segunda mano ha roto su propio techo y se ha disparado un 12,8% en el segundo trimestre del año, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el INE. Es decir, ha superado los niveles de la burbuja.

