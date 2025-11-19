El precio de la vivienda se descontrola y rompe los máximos de la burbuja

La locura en el mercado de la vivienda reactiva el fantasma de la burbuja inmobiliaria. Por primera vez en la historia los precios de tasación ... de las casas en España alcanzaron, de media, los 2.153,4 euros por metro cuadrado tras crecer un 12% anual -y casi un 3% trimestral-, a cierre del tercer trimestre. Nunca antes, ni siquiera en el estallido de la crisis del ladrillo en el país, se habían visto precios en esos niveles.

De hecho, hay que remontarse al primer trimestre de 2008 para encontrar el anterior réctord, en 2.101,4 euros el metro cuadrado. Después, todo saltó por los aires, con fuertes caídas en el mercado que llevaron a los precios a su mínimo histórico de 1.455,8 euros el metro cuadrado en el tercer trimestre de 2014. Si se toma como referencia esa fecha, los precios se han encarecido un 48%, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda.

En todo caso, hay que tomar las cifras con perspectiva, ya que la situación económica y financiera en el país no se puede comparar con la de la anterior crisis. Por eso, el Banco de España descartó recientemente una burbuja en el sector y recordó que familias y empresas presentan hoy una posición de endeudamiento mucho más favorable que en aquella época.

A diferencia de aquellos años, cuando los bancos concedían, en muchas ocasiones, hipotecas a espuertas a familias que no podían pagarlas, ahora los bancos mantienen completamente a raya la morosidad y, según el Banco de España, en términos reales (descontada la inflación), los precios están aún por debajo de 2007.

Situación extrema

Pese a ello, nadie niega que la esacalada en los precios es un problema de primer orden para la economía nacional y unos ciudadanos cuyas rentas, pese a mantenerse fuertes, no suben al mismo ritmo. Una situación que también ha tocado de lleno a la vivienda de protección oficial, que ya alcanza un récord de 1.195,7 euros el metro cuadrado tras subir un 2,4% hasta septiembre.

Según un reciente estudio de Pisos.com, solo el 30% de los pisos en venta baja de los 150.000 euros en todo el territorio nacional. Es decir, prácticamente no queda vivienda asequible en el país, con casos extremos como Baleares, donde cerca de un 70% de sus inmuebles en venta superan el medio millón.

«El ciclo inmobiliario podría estar cerca de su techo en cuanto a compraventas e hipotecas después de alcanzar niveles no vistos desde los años de la burbuja», explica Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, en un reciente análisis. «No obstante, podría permanecer en niveles elevados en los próximos años dada la elevada demanda estructural por el impulso demográfico», añade.

En este contexto y sin que la oferta consiga satisfacer las necesidades de vivienda, considera que los precios permanecerán tensionados. «Lo que puede limitar la demanda es, precisamente, la propia subida de precios, ya que dificulta el acceso de muchos hogares, en particular jóvenes al mercado de compra», advierte.