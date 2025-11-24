Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una vivienda en alquiler. R. C.

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

De Tarragona a San Sebastián, el boom de los precios y la falta de oferta engorda la brecha entre propietarios e inquilinos

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%