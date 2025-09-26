Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas caminan con maletas por la calle Isabel Permuy

La justicia confirma las resoluciones de Consumo para retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy dictó ya a finales de 2024 que la plataforma debía suprimir casi 35.000 ofertas

EP

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:41

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto esta semana con el que avala, por segunda vez, las resoluciones con las ... que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 instó a finales de 2024 a la compañía multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su plataforma por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle
  8. 8 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  9. 9 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  10. 10

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La justicia confirma las resoluciones de Consumo para retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

La justicia confirma las resoluciones de Consumo para retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb